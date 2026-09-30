Prudential Syariah Ajak Mahasiswa Rancang Strategi Perluas Akses Asuransi

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mengajak mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia merancang solusi memperluas jangkauan asuransi syariah melalui Business Proposal Competition di Youth Innovation Festival 2026 yang digelar di Universitas Islam Negeri Saizu dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Kompetisi ini menempatkan generasi muda sebagai motor pertumbuhan dan inklusi asuransi syariah — kelompok yang perannya dalam ekonomi terus membesar, namun kesiapan finansialnya masih tertinggal.

Kesenjangan itu nyata. Berdasarkan SNLIK 2026, literasi keuangan syariah Indonesia baru mencapai 43,07% dan inklusinya 13,24%. Di sisi lain, survei menunjukkan 46% Gen Z telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi hanya 8% yang menabung untuk masa depan.

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Memperkuat pemahaman keuangan syariah pada kelompok usia ini menjadi salah satu fokus agenda literasi dan inklusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang turut didukung Prudential Syariah.

Kompetisi bertema "Sustainable Innovation for Inclusive Sharia Insurance Growth in a Volatile Economy" ini menantang 13 tim mahasiswa menjawab studi kasus nyata industri.

Alih-alih edukasi satu arah, Prudential Syariah menempatkan generasi muda sebagai perancang solusi: perusahaan berperan sebagai case collaborator yang menyediakan tantangan bisnis industri, memberikan sesi pembekalan literasi keuangan syariah, sekaligus menjadi juri.

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"Generasi muda bukan sekadar sasaran edukasi, melainkan mitra dalam merancang masa depan asuransi syariah. Melalui kompetisi ini kami mengajak mereka menerjemahkan tantangan nyata industri menjadi solusi — cara yang kami yakini lebih efektif membangun literasi sekaligus memperluas inklusi. Semakin awal mereka memahami cara mengelola keuangan dan menyiapkan perlindungan, semakin matang persiapan untuk menepati janji kepada keluarga di masa depan,” kata Head of Customer and Communications Prudential Syariah Adhi Nugraha Sugiharto.

Proposal "KATALIS Amanah Muda" dari tim Universitas Indonesia terpilih sebagai pemenang. Tim mengusulkan pendekatan merekrut dan mengembangkan tenaga pemasar dari kalangan Gen Z melalui program pengembangan mahasiswa dan pendekatan digital, menjadikan anak muda sebagai kanal peer-to-peer yang mendekatkan literasi dan akses asuransi syariah ke sesama generasinya.