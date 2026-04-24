Prudential Syariah Apresiasi Peserta Prestige dengan Cara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Memaknai perayaan empat tahun perjalanan di Indonesia, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) menggelar customer gathering dan halalbihalal eksklusif sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan Peserta, khususnya Peserta Prestige yang telah setia membersamai Prudential Syariah.

Mengusung tema “Menjaga Amanah yang Utama: Sehat, Keluarga, dan Masa Depan”, kegiatan ini menjadi ruang interaksi yang lebih dekat dan berkelanjutan sekaligus, menghadirkan edukasi yang relevan untuk keluarga Indonesia.

Prestige by Prudential merupakan layanan prioritas eksklusif untuk peserta berprofil tinggi yang menghadirkan proteksi komprehensif, solusi investasi, dan pendampingan personal sesuai kebutuhan peserta.

Melalui layanan ini, Peserta Prestige memperoleh berbagai keistimewaan, seperti prioritas underwriting dan pelayanan polis, fasilitas layanan VIP di rumah sakit, layanan customer care khusus.

Sebagai bentuk apresiasi, Peserta Prestige juga berhak mendapatkan benefit seperti Medical Check-Up (satu kali setiap dua tahun), Birthday Gift (setiap tahun setelah menjadi peserta Prestige), serta undangan ke berbagai acara eksklusif yang diselenggarakan oleh Prudential Syariah termasuk kegiatan customer gathering ini.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama menyampaikan kepercayaan peserta adalah amanah yang senantiasa dijaga.

“Melalui customer gathering eksklusif ini, kami menyampaikan apresiasi khususnya kepada Peserta Prestige sekaligus menghadirkan layanan yang makin personal dan relevan. Dalam empat tahun terakhir, Prudential Syariah terus bertumbuh hingga dipercaya menjadi pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia dan melindungi hampir sekitar 300 ribu keluarga. Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi layanan sesuai kebutuhan keluarga Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Prudential Syariah menghadirkan sesi edukasi bertajuk “Mengapa Kanker Sering Terlambat Ditemukan?” bersama Dr. Tang Weng Heng, Consultant of Clinical Oncologist dari Island Hospital Malaysia.