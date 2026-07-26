Prudential Syariah Ingatkan Orang Tua Lindungi Anak dengan Asuransi Jiwa

jpnn.com, JAKARTA - Tanyakan pada orang tua mana pun di Indonesia, apa hal paling berharga dalam hidup mereka. Jawabannya hampir selalu sama: anak.

Namun, di balik cinta sebesar itu, ada satu pertanyaan yang sering kita tunda: apakah masa depan mereka akan tetap terlindungi jika suatu hari kita tak lagi ada di sisi mereka?

Pertanyaan itu menjadi makin relevan menjelang Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan".

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Tema ini menjadi pengingat bahwa mencintai anak tidak hanya soal kasih sayang dan pendidikan, tetapi juga kesiapan keluarga dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan.

Berdasarkan survei yang diinisiasi oleh Prudential, lebih dari 40% masyarakat Indonesia menjadikan keluarga sebagai prioritas utama dalam hidup, dan ingin memastikan orang-orang tercinta tetap tercukupi meski mereka tiada, termasuk anak. Namun, di balik besarnya cinta itu, lebih dari 80 juta keluarga Indonesia masih hidup tanpa perlindungan yang memadai.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2024 mencatat penetrasi asuransi nasional baru sekitar 2,8% yang berarti masih banyak keluarga Indonesia belum memiliki perlindungan finansial yang memadai. Kondisi ini membuat jutaan anak berpotensi menghadapi kerentanan ketika keluarga kehilangan pencari nafkah utama.

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Prudential Syariah mencatat relationship Net Promoter Score (rNPS) tertinggi di industri asuransi jiwa syariah dan menempati peringkat pertama untuk preferensi merek pada 24 atribut yang diukur. Keduanya menunjukkan hal yang sama: keluarga yang sudah terlindungi bersedia merekomendasikannya kepada keluarga lain.

Menurut Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama, kesenjangan tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk semakin dekat dengan kebutuhan keluarga Indonesia.