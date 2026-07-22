Prudential Syariah Raih 3 Penghargaan Bergengsi Nasional dan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) kembali memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan meraih tiga penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.

Ketiga penghargaan tersebut meliputi International Sharia Life Insurer of the Year dalam ajang penghargaan bergengsi industri asuransi di kawasan Asia Pasifik, Insurance Asia Awards 2026, Sharia Life Insurance Market Leaders dalam ajang Insurance Market Leaders Award 2026, dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Terbaik di Semua Kelas Aset pada Anugerah Asuransi Indonesia 2026.

Rangkaian penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Prudential Syariah dalam menghadirkan solusi perlindungan berbasis syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus atas kinerja bisnis yang solid dan konsisten.

Baca Juga: Hidup Ronald Tenang Setelah Ikut Prudential Syariah

Pencapaian ini juga menjadi dorongan bagi Prudential Syariah untuk terus menghadirkan inovasi, memperluas literasi keuangan syariah, serta memberikan perlindungan yang bermakna bagi lebih banyak keluarga Indonesia.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang konsisten sepanjang Q1 2026. Total pendapatan kontribusi Prudential Syariah mencapai Rp1,05 triliun, sementara total aset perusahaan tumbuh double-digit sebesar 19% menjadi Rp8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini mengukuhkan posisi Prudential Syariah sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah dengan pangsa pasar ±25% di Q1 2026.

"Ketiga penghargaan ini merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat peran sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia. Ke depan, kami akan terus memperkuat ekosistem perlindungan syariah melalui tiga fokus utama: inovasi layanan berbasis teknologi seperti proses klaim yang lebih cepat dengan dukungan AI dan penguatan platform digital PRUServices; penguatan produk dan distribusi yang relevan serta terjangkau, termasuk memperkuat kemitraan bancassurance dengan BSI dan meningkatkan kualitas tenaga pemasar sebagai trusted advisor; serta perluasan literasi dan inklusi keuangan syariah," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah Vivin Arbianti Gautama.

Baca Juga: Prudential Syariah Raih Best Performance Islamic Insurance

"Dengan penetrasi asuransi syariah yang masih di bawah 1%, ruang pertumbuhan masih sangat luas, dan di situlah komitmen kami sebagai #SatuYangMelindungi akan terus hadir di setiap tahapan kehidupan keluarga Indonesia," sambung dia.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Prudential Syariah terus menghadirkan inovasi melalui beragam solusi perlindungan berbasis syariah yang menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari PRUSehat Syariah untuk perlindungan kesehatan, PRUCritical Amanah untuk perlindungan penyakit kritis, hingga PRUTahapan Cemerlang sebagai solusi perencanaan dana pendidikan.