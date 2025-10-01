PRUHeritage Syariah Essential Plan: Proteksi untuk Antisipasi Inflasi-Warisan Generasi Nanti

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meluncurkan PRUHeritage Syariah Essential Plan, produk perlindungan jiwa dengan manfaat booster proteksi yang dapat meningkatkan nilai santunan asuransi hingga 150 persen tanpa kenaikan kontribusi.

Produk ini dirancang khusus memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia dalam mempersiapkan #KadoUntukNanti sebagai warisan finansial untuk generasi penerus.

Di tengah kenaikan biaya hidup dan inflasi, kebutuhan akan perencanaan finansial menjadi semakin penting. Meski rata-rata inflasi Indonesia dalam lima tahun terakhir relatif terkendali di kisaran 1,5–3,5%, kenyataannya biaya hidup sehari-hari meningkat lebih cepat.

Misalnya, biaya pendidikan naik 10–15% per tahun, sementara harga properti melonjak 8,6% hanya dalam empat tahun terakhir (dari 102,11% pada 2021 menjadi 110,9% di 2025).

Tanpa perencanaan yang matang, warisan yang saat ini dipersiapkan berpotensi besar untuk terkikis daya belinya di masa depan sehingga harus dipertimbangkan kembali apakah perencanaan saat ini sudah cukup.

“Sebagai pemimpin industri asuransi jiwa syariah, kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi relevan dengan kebutuhan jangka panjang keluarga Indonesia. PRUHeritage Syariah Essential Plan merupakan langkah strategis kami sebagai upaya mendukung ketahanan finansial keluarga Indonesia sekaligus memperluas akses terhadap solusi proteksi berbasis syariah,” kata Presiden Direktur Prudential Syariah Iskandar Ezzahuddin.

Iskandar menambahkan inflasi dan kenaikan biaya hidup membuat masyarakat semakin membutuhkan proteksi yang bukan hanya seumur hidup, tetapi juga memiliki nilai yang bertambah untuk dapat mengimbangi inflasi.

"PRUHeritage Syariah Essential Plan menghadirkan solusi dengan kontribusi tetap, dilengkapi Booster Proteksi sehingga Santunan Asuransi dapat meningkat hingga 150%, agar keluarga lebih tenang menghadapi masa depan dan memastikan warisan yang ditinggalkan tetap bermanfaat,” katanya.