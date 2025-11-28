PRUPoints, Program Loyalitas untuk Memperkuat Pengalaman Nasabah Prudential

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bersama PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) meluncurkan PRUPoints, sebuah program loyalitas baru yang dapat dinikmati oleh seluruh nasabah.

Peluncuran ini menandai langkah strategis perusahaan dalam memberikan apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas nasabah secara berkelanjutan untuk pengalaman nasabah yang lebih personal, bernilai tambah, dan relevan dengan kebutuhan saat ini.

Dirancang sebagai program loyalitas modern, PRUPoints memberikan nilai tambah kepada Nasabah sebagai bentuk penghargaan perusahaan atas setiap langkah perjalanan mereka dalam menjaga perlindungan. Sehingga nasabah dapat menikmati manfaat tambahan dari polis yang mereka miliki, bahkan ketika tidak ada risiko.

Baca Juga: Prudential Bekali Anak Muda Jadi Pengusaha Masa Depan Melalui Ajang NextGen Fest 2025

Nasabah dapat memperoleh points dari pembayaran premi atau kontribusi, partisipasi dalam berbagai kampanye khusus, hingga berbagai interaksi lain di ekosistem Prudential.

Nasabah dapat menukarkan poin dengan hadiah menarik seperti voucher di restoran, voucher belanja, berbagai produk hingga katalog eksklusif yang hanya dapat diakses khusus oleh nasabah Prestige by Prudential.

Perubahan perilaku konsumen terkini semakin menegaskan bahwa loyalitas tidak lagi dibangun hanya dari kualitas produk, tetapi juga dari pengalaman dan nilai tambah yang diberikan oleh brand, termasuk untuk asuransi.

Baca Juga: Prudential Indonesia Rayakan 30 Tahun di Tanah Air

Studi berjudul The Truth about Customer Loyalty mengungkap bahwa 37% konsumen menilai program poin dan reward sebagai cara paling efektif untuk membangun loyalitas.

Riset global lainnya menunjukkan bahwa 63% konsumen merasa lebih dihargai ketika mendapatkan hadiah dari brand, dan 49% lebih merekomendasikan brand yang memiliki program loyalitas yang memuaskan.