PRUProsper dari Prudential Solusi Perlindungan dan Perencanaan Keuangan Berbasis USD

jpnn.com, JAKARTA - Prudential Indonesia (PT Prudential Life Assurance) menghadirkan Asuransi Jiwa PRUProsper, solusi perlindungan dan perencanaan keuangan berbasis dolar Amerika Serikat (USD) untuk membantu nasabah segmen atas untuk bagian dari rencana diversifikasi keuangannya sekaligus mempersiapkan kebutuhan finansial jangka panjang.

Dalam hal ini, segmen atas didefinisikan sebagai pengusaha atau eksekutif, dengan kebutuhan akan diversifikasi mata uang, perlindungan kekayaan, serta perencanaan finansial bagi generasi berikutnya.

Seiring dengan semakin luasnya aspirasi global Nasabah segmen atas, perencanaan keuangan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan aset, tetapi juga perlu mempertimbangkan pada kesiapan dana dalam mata uang yang sesuai dengan kebutuhan masa depan, seperti pendidikan anak di luar negeri, perjalanan keluarga, hingga berbagai keperluan internasional. Dalam hal ini, diversifikasi aset dalam mata uang global dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Pergerakan nilai tukar dolar AS juga menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan. Dalam lima tahun terakhir, kurs jual dolar AS meningkat sekitar 27%, dari Rp14.372 pada 4 November 2021 menjadi Rp18.239 pada 4 November 2026.

Kenaikan ini membuat kebutuhan dana dalam dolar AS menjadi lebih tinggi jika dihitung dalam rupiah. Sebagai ilustrasi, biaya kuliah di Amerika Serikat sebesar USD50.000 yang lima tahun lalu setara sekitar Rp719 juta, kini mencapai sekitar Rp912 juta. Artinya, untuk kebutuhan pendidikan yang sama, keluarga perlu menyiapkan dana tambahan sekitar Rp193 juta dibandingkan lima tahun lalu. Kondisi ini menunjukkan pentingnya merencanakan kebutuhan keuangan dalam mata uang asing sejak dini.

“Memasuki tahun ke-31 perjalanan Prudential di Indonesia, kami melihat kebutuhan finansial Nasabah terus berkembang dan semakin beragam. Perencanaan kekayaan bukan hanya tentang menjaga aset saat ini, tetapi bagaimana menjaga nilainya masih tetap relevan seiring dengan kebutuhan ekonomi global yang semakin berkembang di masa depan,” kata President Director Prudential Indonesia Mukesh Dhawan.

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“Melalui PRUProsper, Prudential Indonesia menghadirkan solusi perlindungan jiwa berbasis USD yang dilengkapi manfaat tunai tahunan sejak tahun polis ketiga. Dengan demikian, Nasabah tidak hanya mendapatkan perlindungan jiwa bagi keluarga, tetapi juga dapat menikmati manfaat tunai selama masa perlindungan untuk membantu mempersiapkan berbagai kebutuhan finansial global. Ini merupakan bagian dari komitmen kami melalui ‘Janji, jadi Nyata’ untuk terus menghadirkan solusi perlindungan yang relevan dengan kebutuhan Nasabah yang terus berkembang,” tambah Mukesh.

Kebutuhan ini menunjukkan perlunya solusi perlindungan berbasis USD sebagai salah satu pilihan untuk mengantisipasi kebutuhan finansial Nasabah yang semakin global sekaligus mendukung keberlanjutan kekayaan dalam jangka panjang.