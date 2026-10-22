PSAK 117 Ubah Cara Industri Asuransi Menilai Kinerja dan Mengelola Risiko

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 membawa perubahan dalam cara perusahaan asuransi melaporkan kinerja keuangan.

Perubahan ini membuat evaluasi bisnis tidak hanya berfokus pada premi yang dihimpun, tetapi juga pada pengukuran kewajiban kontrak asuransi, profitabilitas, serta keberlanjutan portofolio dalam jangka panjang.

Isu tersebut menjadi salah satu konteks penting bagi industri perasuransian di tengah perubahan standar pelaporan dan penguatan tata kelola. Dalam kondisi ini, perusahaan perlu memahami bagaimana kinerja kontrak asuransi tercermin dalam laporan keuangan dan bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis.

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Melihat fenomena tersebut, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menggelar Indonesia Re Broker Re’s Forum 2026. Agenda ini menjadi ruang bagi pelaku industri untuk membahas berbagai tantangan usaha, termasuk mitigasi risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan hubungan bisnis antara perusahaan asuransi dan pialang asuransi.

Salah satu implikasi penting PSAK 117 adalah perubahan cara perusahaan mengakui dan menyajikan kinerja kontrak asuransi. Pendapatan premi yang diterima tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai pendapatan akuntansi pada periode yang sama. Pengakuan pendapatan dan laba mengikuti ketentuan standar, termasuk pola pemberian jasa asuransi selama masa pertanggungan.

Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja bisnis membutuhkan pemahaman yang lebih menyeluruh atas karakteristik kontrak, estimasi kewajiban, dan periode layanan yang diberikan kepada pemegang polis.

“Dengan PSAK 117, kita harus melihat profitabilitas bisnis secara lebih menyeluruh dalam jangka panjang. Untuk bisnis asuransi, periode pengakuan dan dampak ekonominya dapat berlangsung sekitar lima hingga enam tahun, bahkan untuk portofolio tertentu bisa lebih panjang,” kata Direktur Teknik Indonesia Re Delil Khairat.

"Artinya, perusahaan reasuransi dituntut mampu memproyeksikan bagaimana kinerja suatu bisnis selama periode tersebut, termasuk potensi keuntungan maupun kerugiannya," kata Delil.