PSBS Biak Vs Persebaya Surabaya Menghasilkan 3 Kartu Merah

jpnn.com - SLEMAN – Duel PSBS Biak vs Persebaya Surabaya pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (24/10) sore WIB berakhir tanpa gol.

Pertandingan yang ditemani rekaman suara penonton itu diwarnai hujan kartu, termasuk tiga berwarna merah.

Dua kartu merah untuk Persebaya, satu untuk PSBS.

Persebaya bermain dengan sepuluh pemain setelah Leo Lelis diusir wasit pada menit ke-32.

Masih di babak pertama, Persebaya harus bermain dengan sembilan pemain setelah Mikael Tata menerima kartu kuning kedua.

Sepanjang babak kedua, PSBS Biak mengurung pertahanan Persebaya.

Sejumlah peluang tercipta, tetapi kiper Persebaya Ernando Ari sedang on fire, menangkis, menangkap, mementahkan peluang gol PSBS.

Selain karena penyelamatan gemilang Ernando Ari, Persebaya juga terbantu tiang dan mistar gawang.