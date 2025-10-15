PSBS Biak vs Persib Bandung, Bojan Minta Timnya Tak Anggap Enteng Lawan

jpnn.com - JAKARTA - Laga PSBS Biak vs Persib Bandung pada pekan kesembilan BRI Super League akan tersaji di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak meminta anak asuhnya tidak menganggap enteng PSBS Biak.

Bojan mengatakan Persib Bandung tak boleh menurunkan kewaspadaan ketika melawan PSBS Biak meski memiliki perbedaan jauh di klasemen.

"Mereka tim yang bagus, mereka memulai liga dengan tidak baik, tetapi dalam beberapa pertandingan, 4-5 pertandingan terakhir, mereka jauh lebih baik," ungkap Bojan Hodak dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (14/10).

Pada klasemen sementara BRI Super League, Persib Bandung kini berada di peringkat ketujuh dengan 10 poin, unggul lima poin dari PSBS Biak yang menempati posisi ke-16.

Persib Bandung memiliki peluang emas untuk mendulang poin penuh ketika menghadapi PSBS Biak.

Sebab, PSBS Biak sama sekali belum pernah meraih kemenangan ketika berstatus tuan rumah.

Meski Pesib berstatus sebagai tim yang diunggulkan, Bojan mengingatkan timnya harus tetap mewaspadai PSBS Biak karena semua tim yang menjadi lawan skuad asuhannya tentu akan memiliki motivasi tinggi.