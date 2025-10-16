menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » PSBS Biak Waspadai Kebangkitan Persib Bandung

PSBS Biak Waspadai Kebangkitan Persib Bandung

PSBS Biak Waspadai Kebangkitan Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim PSBS Biak saat menjalani pemusatan latihan. Foto: Dokumentasi PSBS Biak

jpnn.com, BANDUNG - PSBS Biak bakal menghadapi juara bertahan Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26.

Berstatus sebagai tuan rumah, PSBS mau memanfaatkan hasil negatif yang tengah dihadapi Persib.

Meskipun PSBS tak pernah menang saat bermain di markasnya, Stadion Maguwoharjo, tetapi pasukan Divaldo Alves ini punya keyakinan bisa mengalahkan Persib, besok malam.

Baca Juga:

Pelatih Divaldo Alves mengatakan Persib Bandung besok datang dengan penuh ambisi menang. Anak asuhnya harus mewaspadai kebangkitan yang diusung pasukan Maung Bandung itu.

"Persib Bandung pasti motivasi tinggi karena menang saat melawan Bangkok United, tetapi sebelum itu mereka kalah dari Persita Tangerang. Pasti mereka datang dengan agresif dari awal pertandingan," kata Alves dalam konferensi pers pralaga, Kamis (16/10).

Juru taktik asal Portugal itu membocorkan, timnya bisa saja mengalahkan Persib. Caranya, mereka harus bermain bertahan di menit-menit awal.

Baca Juga:

PSBS tak boleh kebobolan di awal, sebab itu bisa meruntuhkan mental hingga akhir laga.

"Dari beberapa menit awal yang paling penting pemain kami besok ikut. Ikut apakah yang kami perlu lakukan dala strategi," ujarnya.

Rencana PSBS Biak mengalahkan juara bertahan Persib Bandung. Mental pemain diuji.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI