PSEL Palembang Siap Diresmikan 8 Desember, Ratu Dewa Usul Tambahan 50 Armada Sampah

jpnn.com, PALEMBANG - Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang terus menunjukkan perkembangan.

Hingga Rabu (4/11), progres pembangunan fasilitas yang dikelola PT Indo Green Power tersebut diklaim telah mencapai 98,5 persen dan ditargetkan siap diresmikan pada 8 Desember 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di balik kesiapan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut, Pemerintah Kota Palembang kini mendorong penguatan armada pengangkut sampah.

Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan operasional PSEL, dibutuhkan sebanyak 171 unit truk pengangkut sampah.

Sementara armada yang tersedia saat ini masih mengalami kekurangan 71 unit.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung proyek PSEL, Rabu (4/11).

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Dewa mengatakan meskipun pembangunan fasilitas telah mendekati tahap penyelesaian, dukungan infrastruktur pendukung tetap perlu diperkuat.

Salah satunya ketersediaan armada untuk memastikan pasokan sampah ke fasilitas PSEL berjalan optimal dan berkelanjutan.