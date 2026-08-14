menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » PSG & Barcelona Menyepakati Transfer Penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres

PSG & Barcelona Menyepakati Transfer Penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres

PSG & Barcelona Menyepakati Transfer Penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ferran Torres (kanan) menjadi pahlawan kemenangan Timnas Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - JAKARTA - Ferran Torres sebentar lagi akan bergabung dengan Paris Saint Germain (PSG).

Barcelona dan PSG dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang Timnas Spanyol, itu.

Torres dijadwalkan terbang ke Paris, Prancis, dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.

Baca Juga:

Setelah itu, pemain kelahiran Valencia tersebut akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Luis Enrique.

Berdasarkan Diaro Sport, pada Jumat, kesepakatan transfer pencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu sudah rampung setelah kedua klub menyelesaikan negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan.

Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekitar Rp 900 miliar.

Baca Juga:

Torres akan menandatangani kontrak hingga 2031.

Barcelona sempat menolak tawaran awal PSG, sebelum kedua klub kembali melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan.

Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI