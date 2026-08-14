PSG & Barcelona Menyepakati Transfer Penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres

jpnn.com - JAKARTA - Ferran Torres sebentar lagi akan bergabung dengan Paris Saint Germain (PSG).

Barcelona dan PSG dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang Timnas Spanyol, itu.

Torres dijadwalkan terbang ke Paris, Prancis, dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.

Setelah itu, pemain kelahiran Valencia tersebut akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Luis Enrique.

Berdasarkan Diaro Sport, pada Jumat, kesepakatan transfer pencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu sudah rampung setelah kedua klub menyelesaikan negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan.

Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekitar Rp 900 miliar.

Torres akan menandatangani kontrak hingga 2031.

Barcelona sempat menolak tawaran awal PSG, sebelum kedua klub kembali melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan.