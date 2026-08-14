PSG & Barcelona Menyepakati Transfer Penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres
jpnn.com - JAKARTA - Ferran Torres sebentar lagi akan bergabung dengan Paris Saint Germain (PSG).
Barcelona dan PSG dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang Timnas Spanyol, itu.
Torres dijadwalkan terbang ke Paris, Prancis, dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.
Setelah itu, pemain kelahiran Valencia tersebut akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Luis Enrique.
Berdasarkan Diaro Sport, pada Jumat, kesepakatan transfer pencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu sudah rampung setelah kedua klub menyelesaikan negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan.
Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekitar Rp 900 miliar.
Torres akan menandatangani kontrak hingga 2031.
Barcelona sempat menolak tawaran awal PSG, sebelum kedua klub kembali melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan.
Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang Timnas Spanyol Ferran Torres.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala Super Spanyol 2027 Pindah ke Turki, Ada Potensi El Clasico di Final
- MotoGP Mulai Pertimbangkan Bursa Transfer ala Sepak Bola, Ada Apa?
- Persib Belum Tutup Bursa Transfer, Umuh Sebut Posisi Kiper Paling Dibutuhkan
- Bursa Transfer: Tinggalkan Napoli, Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce
- PSG Juara UEFA Super Cup, Luis Enrique Mengusik Rekor Para Pelatih Legendaris
- Link Live Streaming PSG vs Aston Villa: Siapa Bawa Pulang Trofi UEFA Super Cup?