PSG Gagal Menang Melawan Lorient, Luis Enrique Sangat Kecewa

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Liga Prancis antara Lorient vs Paris Saint-Germain berakhir imbang dengan skor 1-1. Pelatih PSG Luis Enrique sangat kecewa karena tim asuhannya gagal menaklukkan tuan rumah Lorient. Padahal, PSG sempat memimpin melalui gol Nuno Mendes pada menit ke-50. Namun, Lorient mampu membalasnya semenit kemudian melalui gol Igor Silva.

“Sayang sekali, karena kami sempat mencetak gol, tetapi pada serangan berikutnya mereka langsung membalas. Pertandingan berakhir imbang, dan itu mengecewakan karena poin sangat penting, terutama pada tahap musim seperti ini,” kata Enrique dikutip dari laman resmi PSG.

“Sulit untuk menyerang melawan blok pertahanan yang dalam jika Anda tidak berani menantang bek lawan, jika Anda tidak melakukan pergerakan seperti biasanya, jika Anda kurang bergerak, dan jika Anda tidak mampu membaca perkembangan permainan lawan,” tambahnya.

Hasil imbang itu membuat PSG sekarang memiliki 21 poin, dan hanya berjarak satu poin dari tim posisi kedua, AS Monaco. Adapun Monaco mampu menang 5-3 di markas Nantes.

Sementara itu, gelandang PSG, Joao Neves, mengatakan timnya akan segera melakukan evaluasi sepanjang pekan, sebelum memainkan laga berikutnya.

“Hari ini hasilnya imbang, dan itu bukan hasil yang baik bagi kami. Kami akan mengevaluasi sepanjang pekan, apa yang sudah kami lakukan dengan baik dan apa yang belum (dilakukan),” ujar Neves.

PSG selanjutnya akan bertemu Nice di ajang Liga Prancis, pada Sabtu (1/11), sebelum menantang Bayern Munich di Liga Champions pada Rabu (5/11). (antara/jpnn)