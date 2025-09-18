PSG, Inter, Bayern, dan Liverpool Mulus di Laga Pertama

jpnn.com - PARIS – Juara bertahan Liga Champions Paris Saint-Germain memetik kemenangan besar di laga pertama mereka musim ini.

Menjamu Atalanta di Parc des Princes, Paris, Kamis (18/9) dini hari WIB, PSG berpesta gol, 4-0.

Gol tuan rumah lahir dari Marquinhis (menit ke-3), Khvicha Kvaratskhelia (39), Nuno Mendes (51), dan Goncalo Ramos (90+1).

PSG punya peluang besar menang 5-0, tetapi Barcola gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-44.

“Kami sangat senang bisa menang seperti ini, dari tim yang bagus,” tutur Kvaratskhelia.

“Kami memainkan pertandingan yang bagus, tetapi yang paling penting, kami menang,” imbuh pemain Georgia yang terpilih sebaga man of the match PSG vs Atalanta itu.

Sementara itu, pada saat yang bersamaan, sejumlah klub besar lainnya, seperti Liverpool, Bayern Muenchen, dan Inter Milan juga meraih kemenangan di laga pertama mereka.

Liverpool menang 3-2 dari Atletico Madrid. Bayern Muenchen mengalahkan Chelsea 3-1, sedangkan Inter Milan menang 2-0 di kandang Ajax. (uefa/jpnn)