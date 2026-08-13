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PSG Juara UEFA Super Cup, Luis Enrique Mengusik Rekor Para Pelatih Legendaris

PSG Juara UEFA Super Cup, Luis Enrique Mengusik Rekor Para Pelatih Legendaris
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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique (tengah) saat perayaan juara UEFA Super Cup. Foto: AFP/KERSTIN JOENSSON.

jpnn.com - Paris Saint-Germain (PSG) kembali menambah koleksi trofinya setelah menaklukkan Aston Villa pada UEFA Super Cup 2026.

Bertanding di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) dini hari WIB, Les Parisiens mengamankan kemenangan 2-1 melalui gol Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue.

Aston Villa hanya mampu membalas lewat Brian Madjo.

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Keberhasilan tersebut turut membawa Luis Enrique mencatat pencapaian istimewa dalam sejarah kompetisi Eropa.

Enrique Sejajar dengan Dua Legenda

Trofi bersama PSG membuat Enrique kini mengoleksi enam gelar bergengsi di kompetisi antarklub Eropa.

Empat di antaranya diraih bersama PSG, sedangkan dua lainnya didapat ketika menangani Barcelona.

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Catatan tersebut membuat pelatih asal Spanyol itu menyamai torehan dua nama besar, yakni Alex Ferguson dan Giovanni Trapattoni.

Enrique juga melewati pencapaian Zinedine Zidane yang sebelumnya mengoleksi enam trofi Eropa bersama Real Madrid.

PSG kembali mengangkat trofi setelah menaklukkan Aston Villa di UEFA Super Cup 2026. Luis Enrique ternyata mencatat pencapaian istimewa.

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