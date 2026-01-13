PSG Tersingkir dari Piala Prancis
jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) tersingkir dari Piala Prancis atau Coupe de France 2025/2026.
Sang juara bertahan harus mengakhiri langkahnya di Piala Prancis 2025/26 setelah kalah tipis 0-1 dari tim sekota, Paris FC, pada laga 32 besar di Parc des Princes pada Selasa dini hari WIB.
Gol penentu kemenangan tim tamu tercipta pada menit ke-74.
Jonathan Ikone memanfaatkan umpan terobosan Ilan Kebbal untuk menaklukkan Lucas Chevalier dan membawa Paris FC unggul 1-0.
Pertandingan sejak awal berjalan ketat. Hanya saja, babak pertama berakhir tanpa gol, meski PSG mendominasi penguasaan bola.
Sejumlah peluang tuan rumah berhasil digagalkan kiper Paris FC, Obed Nkambadio, yang tampil gemilang di bawah mistar.
PSG terus menekan hingga akhir laga dan nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan Warren Zaire-Emery, tetapi membentur mistar.
Solidnya pertahanan Paris FC membuat skor tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.
PSG tersingkir dari Piala Prancis, setelah takluk dari Paris FC pada laga 32 besar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Reaksi Luis Enrique Setelah PSG Jadi Juara Piala Super Prancis
- PSG vs Marseille: Menang Adu Penalti, Les Parisiens Juara Piala Super Prancis
- Ousmane Dembele Sabet Gelar Pemain Terbaik FIFA 2025
- Top, Luis Enrique Dinobatkan Sebagai Pelatih Terbaik FIFA 2025
- PSG Mengalami Pukulan Berat, 3 Pemain Kunci Termasuk Dembele Harus Absen Akibat Cedera
- Petahana Liga Champions Tumbang, Cek Hasil, Jadwal, dan Klasemen