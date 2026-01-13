menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » PSG Tersingkir dari Piala Prancis

PSG Tersingkir dari Piala Prancis

PSG Tersingkir dari Piala Prancis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PSG tersingkir di babak 32 besar Piala Prancis 2025/26 setelah kalah tipis 0-1 dari Paris FC yang berlangsung di Parc des Princes pada Selasa (13/1/2026). Antara/PSG.fr

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) tersingkir dari Piala Prancis atau Coupe de France 2025/2026.

Sang juara bertahan harus mengakhiri langkahnya di Piala Prancis  2025/26 setelah kalah tipis 0-1 dari tim sekota, Paris FC, pada laga 32 besar di Parc des Princes pada Selasa dini hari WIB. 

Gol penentu kemenangan tim tamu tercipta pada menit ke-74.

Baca Juga:

Jonathan Ikone memanfaatkan umpan terobosan Ilan Kebbal untuk menaklukkan Lucas Chevalier dan membawa Paris FC unggul 1-0.

Pertandingan sejak awal berjalan ketat. Hanya saja, babak pertama berakhir tanpa gol, meski PSG mendominasi penguasaan bola.

Sejumlah peluang tuan rumah berhasil digagalkan kiper Paris FC, Obed Nkambadio, yang tampil gemilang di bawah mistar.

Baca Juga:

PSG terus menekan hingga akhir laga dan nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan Warren Zaire-Emery, tetapi membentur mistar.

Solidnya pertahanan Paris FC membuat skor tak berubah hingga peluit panjang berbunyi.

PSG tersingkir dari Piala Prancis, setelah takluk dari Paris FC pada laga 32 besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI