PSG vs Arsenal: Bukayo Saka Tak Tertarik Balas Dendam, Kenapa?

jpnn.com - Laga final Liga Champions antara Arsenal FC dan Paris Saint-Germain menyimpan banyak cerita.

Partai PSG vs Arsenal akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026) malam WIB.

Meski akan menghadapi PSG selaku juara bertahan, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Bintang Arsenal Bukayo Saka mengungkapkan kesempatan meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub menjadi alasan untuk tampil habis-habisan di atas lapangan.

Laga ini merupakan ulangan semfinal Liga Champions musim lalu. Saat itu, PSG berhasil menyingkirkan Arsenal dengan keunggulan agregat 3-1.

Namun, Saka tidak terlalu memikirkan kekalahan dari PSG pada laga tersebut.

"Kesempatan memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya adalah motivasi terbesar yang kami miliki menjelang final," ucapnya.

Bagi Arsenal, final kali ini memang memiliki arti yang sangat spesial.