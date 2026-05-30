PSG vs Arsenal: Bukayo Saka Tak Tertarik Balas Dendam, Kenapa?
jpnn.com - Laga final Liga Champions antara Arsenal FC dan Paris Saint-Germain menyimpan banyak cerita.
Partai PSG vs Arsenal akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026) malam WIB.
Meski akan menghadapi PSG selaku juara bertahan, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi.
Bintang Arsenal Bukayo Saka mengungkapkan kesempatan meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub menjadi alasan untuk tampil habis-habisan di atas lapangan.
Laga ini merupakan ulangan semfinal Liga Champions musim lalu. Saat itu, PSG berhasil menyingkirkan Arsenal dengan keunggulan agregat 3-1.
Namun, Saka tidak terlalu memikirkan kekalahan dari PSG pada laga tersebut.
"Kesempatan memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya adalah motivasi terbesar yang kami miliki menjelang final," ucapnya.
Bagi Arsenal, final kali ini memang memiliki arti yang sangat spesial.
Laga final Liga Champions antara Arsenal FC dan Paris Saint-Germain menyimpan banyak cerita.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Klub Inggris Menguasai Eropa, Arsenal Jadi Penentu Puncak Kejayaan
- Bawa Arsenal Juara, Mikel Arteta Meraih Penghargaan Manajer Terbaik Liga Inggris 2025/2026
- AC Milan Gagal ke Liga Champions, Massimiliano Allegri Dipecat
- Como Catatkan Sejarah, Klubnya Emil Audero Terdegradasi
- Imbang Lawan Torino, Juventus Gagal ke Liga Champions Musim Depan
- Menjelang Final Liga Champions PSG vs Arsenal: Enrique Puji Arteta Pelatih Kelas Dunia