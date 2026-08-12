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PSG vs Aston Villa, Emery Sangat Termotivasi, tak Ingin Melewatkan Kesempatan

PSG vs Aston Villa, Emery Sangat Termotivasi, tak Ingin Melewatkan Kesempatan
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Pelatih Aston Villa Unai Emery. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Duel Paris Saint-Germain vs Aston Villa di Piala Super Eropa akan tersaji di Stadion Red Bull Arena, Salzburg, Rabu malam waktu setempat.

Pelatih Aston Villa Unai Emery sudah tidak sabar menantikan laga tersebut. Dia menilai laga melawan PSG itu menjadi ujian bagus untuk Aston Villa.

"Saya sangat menantikan pertandingan besok, bagaimana kami menguji diri dalam laga melawan mereka, dengan kemampuan serta kondisi dan komposisi pemain yang kami miliki saat ini," kata Emery dalam laman Villa pada Rabu (12/8).

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Emery mengatakan pertandingan ini merupakan menambah trofi dan sekaligus momen spesial.

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu menyadari PSG diunggulkan, tetapi The Villas tak ingin melewatkan kesempatan ini.

Mantan pelatih Arsenal itu melanjutkan bahwa Aston Villa telah melalui pramusim yang bagus dan mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan.

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"Besok kami akan memainkan pertandingan yang sangat penting bagi karier kami, baik sebagai pelatih, pemain, maupun klub, karena ini soal trofi," kata Emery.

Emery menambahkan keberhasilan Aston Villa tampil dalam Piala Super Eropa dilalui dengan perjuangan panjang.

Duel Paris Saint-Germain vs Aston Villa di Piala Super Eropa akan tersaji di Stadion Red Bull Arena, Salzburg, Rabu malam waktu setempat. Unai Emery antusias.

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