PSG vs Bayern di Liga Champions, Vincent Kompany Minta Timnya Bermain Sempurna

jpnn.com - JAKARTA - Duel Paris Saint-Germain vs Bayern Muenchen di Liga Champios akan tersaji di Parc des Princes, Rabu (4/11) dini hari WIB.

Pertandingan ini krusial untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan Bayern yang memecahkan sejarah di liga-liga top Eropa.

Pertandingan ini diprediksi menjadi duel sengit antara dua raksasa Eropa yang sedang on fire.

Pelatih Bayern Muenchen Vincent Kompany mengakui timnya harus tampil sempurna bila ingin mengalahkan juara bertahan Liga Champions, PSG.

"Saya pikir Anda harus percaya bahwa Anda bisa melakukannya, dan kemudian butuh permainan sempurna," ujar Kompany dalam konferensi pers menjelang laga yang dikutip dari situs resmi klub pada Selasa (4/11).

"Ini jawaban klasik. Mereka adalah pemenang Liga Champions musim lalu dan favorit musim ini. Namun, kami tetap harus percaya pada peluang kami,” tambahnya.

Bayern berhasil memperpanjang rekor kemenangan beruntun mereka menjadi 15 laga dari 15 pertandingan di semua lima liga top Eropa musim ini seusai mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 pada akhir pekan lalu.

Rekor sebelumnya dipegang AC Milan dengan 13 kemenangan pada musim 1992/93.