PSG vs Bayern Munchen: Kabar Buruk Hantam Die Roten

Paris Saint-Germain (PSG) akan menjamu Bayern Munchen pada leg pertama semifinal Liga Champions.

Menurut jadwal, duel PSG vs Munchen akan berlangsung di Parc des Princes, Rabu (29/4/2026) dini hari WIB.

Duel dua raksasa Eropa ini diprediksi berlangsung panas karena PSG dan Munchen datang dengan ambisi besar untuk mengamankan tiket ke partai final.

PSG memiliki modal positif menjelang pertandingan penting ini.

Les Parisiens hampir dipastikan tampil dengan kekuatan terbaik setelah gelandang andalan mereka, Vitinha, dikabarkan siap kembali merumput.

Gelandang asal Portugal tersebut sebelumnya sempat diragukan tampil, tetapi kini peluangnya bermain makin terbuka setelah ikut dalam sesi latihan terakhir.

Selain itu, Luis Enrique juga masih memiliki banyak opsi berbahaya di lini depan.

Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, hingga Desire Doue diproyeksikan menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan wakil Jerman tersebut.