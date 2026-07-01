PSGC Ciamis Resmi Jadi Tim Satelit Persib Bandung

jpnn.com, BANDUNG - PSGC Ciamis resmi diperkenalkan sebagai tim satelit Persib Bandung dalam kerja sama strategis yang diumumkan kedua klub untuk musim 2026/27.

Kolaborasi ini menjadi langkah penguatan jalur pembinaan pemain (player pathway) dari level daerah menuju kompetisi profesional.

Dalam upaya memperkuat tata kelola sepak bola yang modern, profesional, dan berkelanjutan, PSGC Ciamis secara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Persib.

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Kemitraan ini menjadi langkah strategis kedua klub dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola sepak bola di Jawa Barat melalui program pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) yang berorientasi pada penguatan ekosistem sepak bola yang sehat dan berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut dilandasi oleh kesamaan pandangan bahwa perkembangan industri sepak bola saat ini tidak hanya ditentukan oleh prestasi di lapangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola organisasi, kemandirian bisnis, pembinaan pemain usia muda, serta kemampuan klub dalam membangun ekosistem yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kerja sama tersebut, PSGC Ciamis dipastikan berstatus sebagai tim satelit Persib yang akan berlaga di Liga 2 Indonesia Super League musim 2026/27.

Kehadiran PSGC sebagai tim satelit diharapkan memperkuat jalur pengembangan pemain Persib, khususnya bagi pemain muda agar mendapat menit bermain kompetitif di level profesional.

Sinergi ini juga ditargetkan mempercepat regenerasi pemain sekaligus memperluas kesempatan talenta asal Jawa Barat untuk berkembang.