PSGC Ciamis Tak Mau Sekadar Bertahan, Target Besar Sudah Dibidik

jpnn.com - PSGC Ciamis datang ke Liga 2 2026/2027 dengan ambisi yang lebih besar dari sekadar bertahan. Laskar Singacala membidik papan atas, menembus empat besar, hingga membuka jalan menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Target tersebut disampaikan CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunarya dalam launching tim dan jersey untuk menghadapi Liga 2 2026/2027 di DOI Hotel dan Resto, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Selasa (8/9).

Herdiat menegaskan PSGC tidak ingin hanya menjadi peserta dalam kompetisi musim ini. Langkah awal yang harus diwujudkan adalah membawa PSGC bersaing di papan atas sebelum mengejar target yang lebih tinggi.

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"Target kita paling tidak harus bertahan di papan atas Liga 2. Kalau bisa masuk empat besar, alhamdulillah. Apalagi kalau sampai final. Bahkan, kalau bisa lolos ke Liga 1," kata Herdiat.

Menurutnya, tiket menuju Liga 1 menjadi mimpi besar yang ingin diwujudkan klub kebanggaan masyarakat Ciamis.

"Kita punya mimpi besar. Tim kebanggaan kita bisa berlaga di Liga 1," ujarnya.

Ambisi menuju kasta tertinggi itu kini dibarengi dengan kekuatan baru. PSGC telah mengikat 29 pemain melalui kontrak untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Herdiat berharap para pemain tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari skuad, tetapi juga menjadi fondasi perjuangan PSGC dalam mengejar target yang telah dicanangkan klub.