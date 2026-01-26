menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » PSI: Ada Gerakan Sistematis untuk Memfitnah Jokowi

PSI: Ada Gerakan Sistematis untuk Memfitnah Jokowi

PSI: Ada Gerakan Sistematis untuk Memfitnah Jokowi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPP PSI Bidang Penelitian dan Pengembangan Dedek Prayudi menyebut ada gerakan sistematis untuk memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Foto: Instagram/uki_dedek

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PSI Bidang Penelitian dan Pengembangan Dedek Prayudi menyebut ada gerakan sistematis untuk memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Dedek saat ditanya terkait maraknya isu liar yang menyudutkan Jokowi. Menurut Dedek, ada orang besar yang sengaja mengorkestrator dengan tujuan menjatuhkan citra Jokowi.

"Fitnah kepada Jokowi terbaru memperlihatkan bahwa ini adalah gerakan sistematis. Fitnah bertubi-tubi lewat berbagai isu perlihatkan memang ada orang besar yang mengorkestrasi serangan kepada Jokowi," kata dia saat dihubungi, Senin (26/1).

Baca Juga:

Ia pun menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara, Refly Harun yang menuding Eggi Sudjana sempat ditawari proyek triliunan rupiah jika meminta maaf kepada Jokowi.

Tawaran itu menyangkut kasus Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terhadap Jokowi.

Dedek meminta kepada Refly lebih baik fokus bekerja sebagai advokat dan mengurangi manuver politik yang berlebihan.

Baca Juga:

"Sebaiknya Pak Refly fokus saja kepada proses hukum yang sedang menjerat klien nya dan tidak menambah fitnah kepada Pak Jokowi lagi, kurang-kurangi berakrobat politik," imbuh dia. (dil/jpnn)

Ia pun menanggapi pernyataan Refly Harun yang menuding Eggi Sudjana sempat ditawari proyek triliunan rupiah jika meminta maaf kepada Jokowi


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI