PSI: Ada Gerakan Sistematis untuk Memfitnah Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PSI Bidang Penelitian dan Pengembangan Dedek Prayudi menyebut ada gerakan sistematis untuk memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Dedek saat ditanya terkait maraknya isu liar yang menyudutkan Jokowi. Menurut Dedek, ada orang besar yang sengaja mengorkestrator dengan tujuan menjatuhkan citra Jokowi.

"Fitnah kepada Jokowi terbaru memperlihatkan bahwa ini adalah gerakan sistematis. Fitnah bertubi-tubi lewat berbagai isu perlihatkan memang ada orang besar yang mengorkestrasi serangan kepada Jokowi," kata dia saat dihubungi, Senin (26/1).

Ia pun menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara, Refly Harun yang menuding Eggi Sudjana sempat ditawari proyek triliunan rupiah jika meminta maaf kepada Jokowi.

Tawaran itu menyangkut kasus Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terhadap Jokowi.

Dedek meminta kepada Refly lebih baik fokus bekerja sebagai advokat dan mengurangi manuver politik yang berlebihan.

"Sebaiknya Pak Refly fokus saja kepada proses hukum yang sedang menjerat klien nya dan tidak menambah fitnah kepada Pak Jokowi lagi, kurang-kurangi berakrobat politik," imbuh dia. (dil/jpnn)