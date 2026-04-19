PSI Banten Tancap Gas Perkuat Struktur Hingga Akar Rumput, Andra Soni Beri Pujian

jpnn.com, BANTEN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Banten langsung tancap gas pasca-Lebaran Idulfitri memperkuat konsolidasi internal.

Momentum halal bihalal dimanfaatkan partai berlogo gajah itu untuk mempercepat pembentukan struktur hingga tingkat akar rumput.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar PSI Banten dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang.

Ketua Dewan Pembina PSI Banten Ian Pribadi menyampaikan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial belaka. Agenda tersebut dilanjutkan dengan konsinyering sebagai tindak lanjut arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Halal bihalal ini menjadi momentum setelah Ramadan, sekaligus kami lanjutkan dengan konsinyering untuk konsolidasi. Ini sejalan dengan arahan DPP,” kata Ian Pribadi, Minggu (19/4).

Ian menegaskan, fokus utama PSI Banten saat ini adalah memperkukuh struktur organisasi dan memprioritaskan pembentukan pengurus hingga tingkat terbawah.

“Saat ini struktur DPC sudah 100 persen. Kami sekarang fokus mempercepat pembentukan struktur ranting. Berdasarkan laporan, rata-rata sudah mencapai 70 persen,” jelasnya.

Dia optimistis dalam satu hingga dua bulan ke depan, seluruh struktur partai di Tanah Jawara akan rampung 100 persen sesuai instruksi Ketua Umum PSI.