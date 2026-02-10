PSI Belum Tentu Mendukung Gibran di 2029, Tergantung Bos
jpnn.com - JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia belum punya nama calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Kalau kandidat presidennya, sudah, Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya akan menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres 2029 kepada Prabowo.
RJ menyampaikan hal tersebut untuk merespons wacana Partai Amanat Nasional (PAN) yang membuka peluang mengusung Zulkifli Hasan sebagai cawapres 2029 mendampingi Prabowo.
"Kalau sudah sukses, soal Cawapres 2029, kami (PSI) serahkan kepada Pak Prabowo, sebagai pimpinan tertinggi kita," katanya.
Menteri Kehutanan itu pun menilai pembahasan soal Pemilu 2029 masih terlalu dini.
Dia juga mengingatkan posisi Prabowo sebagai figur sentral yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan pasangan yang akan mendampinginya kelak. Ia menyebut keputusan tersebut sebaiknya mempertimbangkan kenyamanan kerja serta penerimaan publik.
“Biar pemimpin tertinggi, bos, yang menentukan siapa pendamping yang membuat beliau nyaman dan diterima juga oleh masyarakat," ujarnya.
Terkait langkah PAN, Raja Juli menilai, sebagai hal yang wajar dalam dinamika politik koalisi. Menurutnya, setiap partai memiliki hak dan ruang untuk menyampaikan aspirasi politik masing-masing.
PSI belum punya nama calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Kalau kandidat presidennya, sudah...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Golkar Dukung Langkah Presiden Prabowo Soal Perbaikan Tata Kelola Pajak
- Hasil Survei Terbaru: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
- Hari Pers Nasional, Prabowo Doakan Jurnalis Jadi Pilar Kemajuan Bangsa
- Al-Azhar Kairo Puji Prabowo & Haji Isam dalam Mencetak Ulama Unggul
- PAN Gulirkan Wacana Usung Zulhas di 2029, PSI: Cawapres Kita Serahkan kepada Prabowo
- Waketum NasDem Nilai Wacana 2 Periode Prabowo Masuk Akal