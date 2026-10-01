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PSI Dapat Suntikan Jokowi, Demokrat-PAN-PKS Deg-degan?

PSI Dapat Suntikan Jokowi, Demokrat-PAN-PKS Deg-degan?
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Jokowi di acara PSI. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kehadiran Joko Widodo a.k.a Jokowi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum cukup untuk membuat partai-partai di parlemen langsung merasa terancam.

Itu pandangan peneliti dari Citra Institute Efriza.

Dia menyebut bahwa Demokrat, PAN, dan PKS masih dalam taraf mencermati perkembangan PSI.

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Ketiga partai tersebut memiliki karakteristik pemilih yang berbeda.

"Untuk PKS, ceruk pemilihnya relatif berbeda dengan basis yang hendak dibangun Jokowi dan PSI. Karena itu, tingkat kekhawatirannya tidak sama," kata Efriza kepada JPNN.com, Kamis (1/10).

Dia menilai PAN menghadapi dinamika tersendiri karena persaingan politik tidak hanya datang dari PSI.

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Sementara itu, Demokrat dinilai masih memiliki basis elektoral yang perlu dipertahankan menjelang Pemilu 2029.

Efriza merujuk hasil Pemilu 2024 sebagai gambaran posisi awal masing-masing partai.

Kehadiran Jokowi di PSI apakah cukup untuk membuat partai-partai parlemen terancam?

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