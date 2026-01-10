menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » PSI Desak Penyidik Segera Tahan Roy Suryo Cs demi Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum

PSI Desak Penyidik Segera Tahan Roy Suryo Cs demi Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum

PSI Desak Penyidik Segera Tahan Roy Suryo Cs demi Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Roy Suryo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak pihak kepolisian untuk segera menahan Roy Suryo dan pihak-pihak lainnya yang sudah berstatus tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, para tersangka diduga terus mengulangi perbuatan pidana yang disangkakan terhadap mereka.

“Penyidik perlu bersikap tegas dan konsisten, karena ketika seseorang yang sedang diproses hukum diduga mengulangi perbuatan yang sama, maka potensi pengulangan tindak pidana serta gangguan terhadap ketertiban umum tidak boleh diabaikan,” kata Ketua Bidang Hukum DPP PSI Nasrullah, Sabtu (10/1).

Baca Juga:

Nasrullah menjelaskan bahwa penahanan dalam hukum acara pidana bukanlah bentuk penghukuman.

Langkah paksa tersebut merupakan instrumen hukum yang sah dan proporsional untuk mencegah pengulangan perbuatan, serta memastikan proses penyidikan berjalan efektif.

Menurutnya, sepanjang syarat objektif dan subjektif telah terpenuhi, tidak ada alasan hukum untuk menunda penahanan.

Baca Juga:

Selain itu, tambah Nasrullah, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak setiap warga negara secara setara.

“Termasuk hak Bapak Joko Widodo sebagai warga negara atas kehormatan, martabat, dan rasa aman, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah bagi pihak yang sedang menjalani proses hukum,” ujarnya.

PSI mendesak pihak kepolisian untuk segera menahan Roy Suryo dan pihak-pihak lainnya yang sudah berstatus tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI