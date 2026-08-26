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PSI Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir, Tegaskan Siap Lawan Segala Upaya Menjatuhkan

PSI Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir, Tegaskan Siap Lawan Segala Upaya Menjatuhkan
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Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto: dok PSI.id

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan komitmen sebagai bagian koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan akan terus membantu pemerintahan sampai akhir.

Karena itu, partai pimpinan Kaesang Pangarep siap melawan setiap upaya untuk menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan.

"Kami mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai akhir, semua kader juga kompak menyukseskan. PSI meyakini perbedaan pandangan maupun kritik terhadap pemerintah seharusnya melalui mekanisme yang tersedia, bukan membangun gerakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Rabu (26/8).

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Dalam konteks tersebut, PSI menilai pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan pemakzulan Presiden Prabowo sebagai adu domba yang jahat

“Hal yang dilakukan Budi Arie adalah adu domba yang jahat. Upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah hanya akan menjadikan rakyat sebagai tumbal dari ambisi segelintir elite yang tidak tahu diri,” ujar Andy.

PSI mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan pemerintahan yang lahir dari proses konstitusional dan memiliki mandat sah dari rakyat.

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“Sekali lagi, PSI tetap konsisten dalam barisan koalisi untuk membantu, menjaga, dan memastikan pemerintahan berjalan sampai akhir. Kalau ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan, akan kami hadang dan lawan. Ini demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Andy. (dil/jpnn)

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Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan komitmen sebagai bagian koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan akan terus membantu pemerintahan


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

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