PSI Dukung Program Cek Kesehatan Gratis Prabowo, Dorong Penguatan

jpnn.com, JAKARTA - SIARAN PERS

PSI Apresiasi Program Cek Kesehatan Gratis Prabowo, Dorong Perluasan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang layak diapresiasi.

Baca Juga: PSI Puji Percepatan Swasembada dan Ketahanan Pangan di Bawah Komando Prabowo

“Program CKG mendorong pergeseran penekanan layanan kesehatan, dari yang selama ini banyak berfokus pada pengobatan menuju penguatan pencegahan dan deteksi dini,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Endang Tirtana, Selasa (18/8).

Di Sidang Tahunan MPR, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program CKG yang mulai dilaksanakan pada Februari 2025 tersebut telah menjangkau 108 juta orang, dengan layanan tersedia di 10.255 Puskesmas di 38 provinsi.

“PSI memandang perluasan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya pencegahan dan deteksi dini di masyarakat. Pemeriksaan rutin memungkinkan faktor risiko dan penyakit ditemukan lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan peluang komplikasi dapat ditekan,” lanjut Endang.

Baca Juga: PSI Nilai Pidato Prabowo Menegaskan Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan Rakyat

Kebijakan ini juga memiliki manfaat ekonomi. Pada banyak kasus, semakin dini suatu penyakit terdeteksi dan ditangani, semakin besar peluang untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat, sehingga beban biaya bagi masyarakat maupun negara dapat ditekan.

“Karena itu, kami mendukung dan mengapresiasi Program Cek Kesehatan Gratis sebagai bagian dari upaya membangun sistem kesehatan yang lebih preventif, mudah diakses, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat,” ujar Endang.