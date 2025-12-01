PSI Fokus Distribusi Makanan dan Air Bersih untuk Korban Banjir Sumut
jpnn.com, JAKARTA - Posko Bantuan Utama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Medan terus bergerak membantu warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera Utara.
Penanggung Jawab Posko Renville Pandapotan Napitupulu menjelaskan bahwa sejak hari pertama pihaknya langsung melakukan distribusi bantuan darurat yang paling dibutuhkan warga.
Dia mengatakan, kebutuhan pertama yang harus segera dipenuhi adalah makanan siap saji karena ribuan warga tidak bisa lagi menggunakan peralatan rumah tangga yang terendam banjir.
“Di awal, kami fokus mendistribusikan nasi bungkus, jumlahnya mencapai ribuan bungkus itu. Itu utama karena masyarakat tidak bisa menggunakan peralatan rumah tangga karena terendam," katanya saat dihubungi wartawan, Senin (1/12).
Selain makanan, PSI juga menyalurkan pakaian layak pakai serta berbagai kebutuhan untuk warga yang masih bertahan di pengungsian.
Untuk anak-anak dan lansia, PSI menyalurkan bantuan berupa makanan ringan dan sejumlah perlengkapan lainnya.
“Memang kendala kita alami walaupun banjir sudah tidak terlalu tinggi tapi rumah warga masih penuh lumpur. Kemudian kita juga bantu sembako, selimut dan buku tulis dari Mas Ketum Kaesang Pangarep,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Medan itu.
Renville mengungkapkan bahwa medan menuju lokasi bencana menjadi kendala utama. Terutama pada hari-hari awal ketika banjir masih tinggi. Mobilisasi logistik pun ikut terhambat.
Selain makanan, PSI juga menyalurkan pakaian layak pakai serta berbagai kebutuhan untuk warga yang masih bertahan di pengungsian.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Banjir Sumut, Polri Gerak Cepat Airdrop Bantuan ke Wilayah Terisolasi
- Peringati HUT ke-66, Himmah Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Sumatera
- Bantu Evakuasi Korban Banjir di Agam, Kapolda Riau Kerahkan 390 Personel ke Lokasi Bencana
- PSI Riau Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Sumbar
- Diduga Korban Banjir, 21 Jenazah Ditemukan di Sungai Padang Pariaman
- Batalkan Fun Walk, PSI Riau Pilih Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra