PSI Gelar Karpet Merah Berlogo Gajah Jika Rusdi Masse Bergabung
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus merasa senang mendengar kabar dari Bendum NasDem Ahmad Sahroni soal Rusdi Masse Mappasessu diduga berbagung ke partai berlogo gajah kepala merah itu.
"Ya, kalau Sahroni sudah bicara seperti itu, kami PSI, ya, senang-senang saja, lah," kata Bestari saat dihubungi, Kamis (22/1).
Eks anggota DPRD Jakarta itu menyebutkan PSI siap menggelar karpet merah bergambar gajah untuk menyambut Rusdi Masse apabila ingin bergabung.
"Kami sambut pakai karpet merah sepanjang-panjangnya berapa kilometer, harus kami pasang begitu," ujar Bestari.
Dia menganggap sosok Rusdi Masse layak disambut meriah ketika bergabung ke PSI, karena eks Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) itu bisa mewujudkan target menang Pemilu 2029.
"Jadi kami sambut pakai karpet merah bila memang itu sudah menjadi keputusan Bung Rusdy Masse untuk bergabung, memperkuat barisan PSI untuk menang di 2029 tentunya," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi NasDem Rusdi Masse Mappasessu mengajukan surat permohonan sebagai kader parpol dengan moto Restorasi Indonesia itu.
Kabar Rusdi Masse mengajukan surat mundur ini terkonfirmasi oleh Bendum NasDem Ahmad Sahroni melalui layanan pesan, Kamis (22/1).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyiapkan karpet merah demi menyambut bergabungnya Rusdi Masse Mappasessu.
