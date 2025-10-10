PSI Geram Roy Suryo CS ke Makam Ibu Jokowi, Sebut Tidak Bermoral

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) geram dengan aksi Roy Suryo dan kawan-kawannya yang mendatangi makam keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menilai apa yang dilakukan Roy tersebut sangat tidak bermoral dan sekadar mencari sensasi semata.

"Tindakan mereka tidak bermoral dan cuma mengejar sensasi. Mereka kehabisan akal untuk menjelek-jelekkan dan memfitnah Pak Jokowi, akhirnya pergi ke makam yang entah apa relevansinya," kata dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10).

Andy menyebutkan kunjungan ke makam tersebut semakin menunjukkan jika tujuan mereka sedari awal bukan untuk mencari kebenaran ijazah Jokowi.

"Niat buruk ditambah gila publikasi membuat pikiran sehat mereka hilang. Tidak tersisa lagi rasa hormat untuk para orang tua yang sudah mendahului. Memalukan," kata Andy.

Roy Suryo dan dr. Tifa bersama timnya mendatangi makam keluarga Jokowi yang berada di kawasan Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. pada Selasa (7/10).

Momen itu dibagikan melalui kanal Refly Harun di YouTube.

Dokter Tifa dan Roy Suryo Cs mengaku mendatangi makam keluarga Jokowi karena ingin mencari fakta soal asal-usul keluarga Jokowi.