PSI Hadir untuk Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di Dusun Teluk Nibung

jpnn.com, LANGKAT - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir di tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana banjir di Dusun Teluk Nibung, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Sekretaris DPW PSI Sumatera Utara Delia Ulfa mengatakan kehadiran mereka sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap warga yang terdampak.

“PSI menyalurkan bantuan logistik berupa beras, mi instan, minyak goreng, air mineral, dan gula. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana banjir,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12).

Dia menjelaskan, bantuan disalurkan melalui posko yang berada di rumah Kepala Dusun Teluk Nibung, Sugiarto. Selanjutnya, bantuan tersebut didistribusikan secara merata kepada masyarakat di Dusun Teluk Nibung.

Delia mengungkapkan, ada sejumlah kebutuhan warga yang masih belum optimal. Seperti kelengkapan sembako hingga obat-obatan.

“PSI berkomitmen untuk selalu hadir dan bergerak cepat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi darurat dan bencana alam,” ujarnya.

Dia menegaskan, kehadiran PSI di lokasi bencana merupakan wujud nyata solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. (dil/jpnn)