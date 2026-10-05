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PSI Harus Hati-Hati, Jangan Terlena dengan Keluarga Jokowi

PSI Harus Hati-Hati, Jangan Terlena dengan Keluarga Jokowi
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Jokowi memamerkan kartu tanda anggota (KTA) PSI miliknya di acara Rakorda PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menyentil PSI agar tidak terlena dengan kedekatan keluarga Jokowi.

Menurut Efriza, jika PSI ingin lolos dan memiliki posisi kuat pada Pemilu 2029, partai tersebut harus membuktikan diri bukan sekadar kendaraan politik keluarga Jokowi.

"PSI harus hati-hati. Kalau terlalu kuat melekat pada keluarga Jokowi, publik bisa bertanya, sebenarnya ini partai politik atau partai keluarga?" kata Efriza kepada JPNN.com, Senin (5/10).

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Dia menilai masuknya Jokowi ke struktur PSI berpotensi semakin memperkuat persepsi tersebut. Apalagi, Kaesang Pangarep saat ini memimpin PSI.

"Ketika Jokowi masuk, Kaesang ada di sana, kemudian seluruh keluarga ikut bergabung, maka PSI akan makin identik dengan keluarga Jokowi," ujarnya.

Menurut Efriza, kondisi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua.

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Di satu sisi, nama Jokowi bisa membantu elektabilitas PSI. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap figur dapat menghambat proses pelembagaan partai.

"Partai politik yang sehat harus bisa hidup karena organisasi dan kadernya, bukan karena satu keluarga," katanya.

Peneliti senior Citra Institute Efriza menyentil PSI agar tidak terlena dengan kedekatan keluarga Jokowi.

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