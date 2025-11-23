PSI Ingin Ubah Pandangan dari Partai Jelita Menjadi Jelata
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni mengajak seluruh rekan separpol untuk terus hadir untuk rakyat dan memperkuat struktur hingga tingkat bawah.
Hal demikian dikatakan Raja Juli saat menyampaikan pidato dalam Rakorwil PSI Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (22/11).
Raja Juli mengaku tidak sudi PSI dicap sebagai partai jelita seperti sebelumnya, karena kerja politik tanpa mau menemui rakyat.
"Sekarang kita ubah jadi jelata. Dulu dikenal hotel bintang lima, sekarang jadi kaki lima, yang berarti harus ada untuk masyarakat,” kata dia dalam keterangan persnya, Minggu (23/11).
Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menyebutkan hadir kepada rakyat dan menguatkan struktur menjadi cara PSI menang pemilu.
"Kita patut belajar dari partai-partai senior bahwa pemenang pertarungan politik adalah partai yang memiliki basis massa di level TPS,” ujar dia di hadapan kader PSI.
Raja Juli mengatakan upaya memperkuat jaringan partai ke level bawah sebenarnya menjadi wejangan senior PSI Mr. J.
“Hanya dengan jaringan politik demikianlah PSI akan memenangkan pertarungan pada 2029."
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengajak seluruh rekannya separpol hadir ke rakyat demi target menang pada pemilu.
