PSI Lakukan Konsolidasi Internal Setelah Terima SK Kepengurusan Menkum

Politikus Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus. Foto: Antaranews.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan partainya tengah melaksanakan konsolidasi internal di Hotel Ibis Harmoni, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

"Agenda DPP dengan DPW dan DPD," kata Bestari melalui layanan pesan, Selasa.

Menurut Bestari, agenda konsolidasi yang tertutup bagi awak media untuk mendengar masukan DPW dan DPD PSI se-Indonesia.

"Dalam rangka mendengar masukan dari DPW dan DPD se-Indonesia yang secara bergiliran nanti diundang," ujar eks politikus NasDem itu.

Menurut dia, penting bagi DPP PSI mendengar aspirasi struktur di daerah demi menyambut verifikasi faktual ke Kemenkum.

"Kaitannya dengan kesiapan dan persiapan struktur lengkap untuk verifikasi faktual PSI," ujarnya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas telah menandatangani surat keputusan (SK) struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI periode 2025-2030 pada Kamis (9/10) malam.

Sehari setelah itu, atau Jumat (10/10), Menkum Supratman menyerahkan SK kepengurusan kepada Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

PSI melaksanakan konsolidasi internal di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (14/10) ini setelah menerima SK pengesahan kepengurusan.

