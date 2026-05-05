PSI Minta Polisi Proses Kasus Pemukulan Bro Ron Meski Pelaku Punya Beking

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali meminta polisi terus memproses secara hukum pelaku pemukulan waketum partai berlogo gajah Ronald A Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron.

"Tidak karena Bro Ron adalah kader PSI, tetapi siapa pun itu yang melakukan tindak pidana juga, dia harus bertanggung jawab secara hukum di Republik Indonesia. Itu sikap daripada PSI," kata Ali kepada awak media di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (5/5).

Eks legislator DPR RI itu meminta kepolisian tak ragu menangani kasus pemukulan Bro Ron meski pelaku punya beking.

Baca Juga: 2 Pelaku Pemukulan Terhadap Waketum PSI Bro Ron Ditangkap Polisi

"Kalau kemudian kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membeling ini, ya, saya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas," ujar Ali.

Dia mengatakan Bro Ron diduga mengalami pemukulan dalam kapasitas sebagai advokat membela kepentingan klien.

Ali mengaku tidak tahu persis kronologi kejadian pemukulan, karena Bro Ron saat dipukul bukan melaksanakan tugas kepartaian.

"Nanti biar aparat penegak hukum yang menyampaikan itu atau ditanyakan ke aparat penegak hukum," kata dia.

Sebelumnya, heboh sebuah video yang diunggah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menunjukkan aksi pemukulan terhadap Bro Ron.