PSI Nilai Pidato Prabowo Menegaskan Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang menempatkan indikator ekonomi pada porsi yang tepat.
PSI menilai Prabowo telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial.
“Pernyataan beliau bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat, mencerminkan pemikiran seorang negarawan yang berorientasi pada keadilan sosial,” kata Juru Bicara DPP PSI Dedek Prayudi, Minggu (16/8).
Penekanan Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah nilai investasi wajib berdampak nyata pada pembukaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas hidup masyarakat kelas bawah adalah arah kebijakan yang seharusnya.
“Pendekatan ini memastikan pembangunan nasional tidak berhenti pada angka statistik atau capaian makro semata, melainkan benar-benar menghadirkan dampak sosial yang adil dan merata hingga ke lapisan warga paling rentan,” kata Dedek.
Tidak menjadikan GDP, angka investasi, dan tolok ukur ekonomi lain sebagai tujuan akhir pembangunan menunjukkan visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang berfokus pada martabat manusia.
“Komitmen ini layak didukung secara penuh agar instrumen ekonomi negara senantiasa diabdikan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Dedek. (dil/jpnn)
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Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR yang menempatkan indikator ekonomi pada porsi yang tepat
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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