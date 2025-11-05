menu
PSI: Presiden Prabowo Jernih dan Bijak Melihat Persoalan Whoosh
Presiden RI Prabowo Subianto kembali menaiki kereta cepat Whoosh menuju Stasiun Halim, Jakarta, dari Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Kamis (7/8/2025). Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pernyataan terbaru Presiden Prabowo Subianto soal Whoosh.

Sang Presiden dengan tegas mengatakan bahwa pemerintahannya akan bertanggung jawab atas kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.

"Pernyataan Presiden Prabowo terkait Whoosh mencerminkan sikap negarawan yang jernih dan bijak dalam melihat kepentingan rakyat. PSI sangat mengapresiasi," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman, Selasa (4/11).

Andy menegaskan, Whoosh dibutuhkan sebagai salah satu solusi kemacetan dan memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung secara signifikan.

"Belakangan ada yang menyoal utang Whoosh. Padahal, restrukturisasi utang itu hal sangat biasa, tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara berlebihan," lanjut Andy.

Saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11), Presiden Prabowo menyatakan tidak ada masalah dengan Whoosh setelah mempelajarinya dan akan bertanggung jawab.

Dia menegaskan pemerintah tidak menghitung untung-rugi terkait layanan publik. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

