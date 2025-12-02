PSI Salurkan Bantuan Darurat untuk Warga Terdampak Banjir di Langkat
jpnn.com, LANGKAT - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bergerak cepat membantu warga yang terdampak banjir di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Sekretaris DPW PSI Sumatera Utara, Delia Ulfa menjelaskan, proses distribusi bantuan dilakukan melalui posko utama yang telah ditetapkan sebagai pusat koordinasi.
“PSI menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Bantuan disiapkan di posko utama yang telah ditentukan sebagai pusat distribusi, sehingga memudahkan masyarakat dan perwakilan dapur umum untuk mengambil kebutuhan pokok mereka,” katanya saat dihubungi, Selasa (2/12).
Dia merinci sejumlah bantuan yang telah diserahkan kepada warga.
“Adapun bantuan yang diserahkan meliputi beras, air mineral, mi instan (Indomie), roti, lampu emergency serta obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan warga selama masa darurat,” lanjutnya.
Selain didistribusikan di posko, Delia menyebut, PSI juga memastikan bantuan menjangkau warga yang kesulitan keluar rumah akibat tingginya genangan banjir.
“Selain dibagikan di posko, sebagian bantuan juga disalurkan secara door to door, langsung dari rumah ke rumah bagi warga yang tidak dapat meninggalkan kediamannya akibat kondisi banjir yang masih tinggi. Upaya ini dilakukan agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan bantuan secara merata dan tepat sasaran,” tegasnya.
PSI berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga kondisi di wilayah tersebut kembali pulih. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
