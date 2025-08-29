PSI Sangat Berduka Atas Meninggalnya Affan Kurniawan

menu
Juru Bicara PSI Andy Budiman. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis Brimob Polri kemarin malam.

Partai pimpinan Kaesang Pangarep itu pun mendukung penuh pengusutan tuntas tragedi berdarah tersebut.

"Kami sangat berduka dengan meninggalnya Mas Affan Kurniawan kemarin. Kami percaya pihak kepolisian akan bersikap profesional dalam penyelidikan kasus ini dan menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah," kata Juru Bicara DPP PSI Andy Budiman, dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8).

Selanjutnya PSI juga yakin semua pihak bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif.

"PSI percaya masyarakat punya daya nalar yang kuat dan tidak akan terpancing. Mari kita jaga Indonesia yang kita cintai," pungkas Andy. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

