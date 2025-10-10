PSI Supercepat Terima SK Kepengurusan dari Menteri Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meneken surat keputusan (SK) yang mengesahkan lambang, AD/ART, dan kepengurusan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masa bakti 2025-2030.

Supratman menyerahkan SK tersebut secara langsung kepada Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (10/10).

"Hari ini sudah selesai," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat.

Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR mengatakan pihaknya menerima disposisi surat permohonan pengesahan kepengurusan PSI pada Kamis (9/10) pagi.

Supratman kemudian langsung menandatangani SK pengesahan kepengurusan PSI pada Kamis malam.

Selanjutnya, kata dia, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan SK kepengurusan yang telah diteken Supratman pada Jumat ini.

"Sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian," kata dia.

Sementara itu, Raja Juli menyambut positif kerja Kemenkum ketika DPP PSI mengurus pengesahan kepengurusan partai berlambang Gajah.