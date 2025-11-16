PSI Tak Khawatir Jokowi Cawe-Cawe, Ada Mantan Presiden Tak Lepas Jabatan Partai

jpnn.com, BANDUNG - Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengaku tidak memusingkan jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dicap cawe-cawe di partai berlogo gajah itu.

Dia juga merasa heran dengan publik yang tidak pernah memusingkan mantan presiden lain yang saat ini terang-terangan sibuk berpolitik.

Ali meminta publik untuk tidak menutup mata kepada mantan presiden yang sampai saat ini masih belum mau melepaskan jabatan dari partainya masing-masing.

"Hari ini di depan mata kita ada beberapa mantan kepala negara yang masih asyik-asyik saja di partai politik, dan bahkan mendirikan partai politik. Bahkan sampai hari ini belum mau melepaskan jabatan-jabatan itu. Kok, tidak direpotin, tidak dipusingkan gitu lho?" Kata Ali di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam.

Namun, Ali tidak menyampaikan siapa sosok mantan presiden yang disinggungnya.

Ali mengatakan jika Jokowi ingin membantu PSI, itu adalah hak politiknya, sehingga mereka tak perlu mempersalahkan keputusan tersebut.

Ali pun bingung dengan orang-orang yang takut ketika Jokowi terjun di dunia politik lagi setelah selesai menjabat presiden.

"Cawe-cawe?. Hari ini kalau kita mau jujur, jangankan anak presiden. Coba cek di seluruh Indonesia, ada berapa anak gubernur yang jadi kepala daerah? Ada berapa sih anak bupati yang jadi bupati itu sendiri? Ini kan adalah faktanya," jelas Ali.