PSI Tegaskan Jokowi Tidak Meresmikan Bandara IMIP
jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan adanya pihak-pihak yang mengaitkan bandara IMIP di Morowali dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)
Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu pun meyakini ada upaya untuk memanipulasi fakta.
"Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT IMIP. Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman.
Andy menambahkan, bandara yang diresmikan Jokowi beroperasi secara normal, tidak ada masalah.
Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jokowi meresmikan Bandara Morowali yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara itu pada 23 Desember 2018.
Peresmian dilakukan secara bersamaan dengan 4 pengembangan terminal bandara lain di Sulawesi.
"Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi," lanjut Andy.
Terakhir PSI meminta publik lebih hati-hati dalam menerima dan mencerna informasi.
PSI menyesalkan pihak-pihak yang mengaitkan bandara IMIP di Morowali dengan Presiden Jokowi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soroti Keberadaan Bandara IMIP, Pengamat: Pemerintah Harus Jaga Kedaulatan Negara
- Kemenhub Tegaskan Bandara IMIP Tidak Ilegal
- Bandara Beroperasi Tanpa Kendali Negara, Legislator PDIP: Ini Persoalan Besar
- Kata Kemenhub Terkait Polemik Bandara IMIP Morowali
- Bandara IMIP Bukti Buruknya Pengawasan Dirjen Perhubungan Udara
- Soroti Bandara IMIP, Ketum GCP: Jangan-Jangan Morowali Sudah Dijual ke Asing