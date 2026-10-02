Psikiater Mintarsih Klaim Rugi 90 Persen Saham Seusai RUPS Blue Bird Taxi, Kuorum Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Polemik kepemilikan saham di PT Blue Bird Taxi kembali mencuat.

Salah satu pemegang saham perseroan, dr. Mintarsih Abdul Latief mempertanyakan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait penambahan modal yang digelar pada 11 Mei 2015.

Mintarsih yang mengaku memiliki 6,67 persen saham PT Blue Bird Taxi menilai proses penambahan modal tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (2) tentang kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS.

Mintarsih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2026), menyampaikan versinya terkait jalannya RUPS tersebut.

Menurut Mintarsih, susunan pemegang saham PT Blue Bird Taxi terdiri dari PT Ceve Lestiani 45%, Dr. Purnomo Prawiro 14,32%, Elliana Wibowo 15,31%, dan beberapa pemegang saham lainnya termasuk dirinya.

Dia mengeklaim pada saat RUPS 11 Mei 2015, sejumlah pemegang saham tidak hadir sehingga kuorum tidak terpenuhi.

"Pemegang saham yang hadir dan mempunyai hak suara menurut catatan kami hanya 28,65 persen dari total 9.800 saham, sehingga tidak mencapai kuorum lebih dari 1/2 bagian hak suara," ujar Mintarsih mengutip Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 11 Mei 2015.

Dia juga mempersoalkan status PT Ceve Lestiani sebagai pemegang saham.