Psikolog: Anak Butuh Rutinitas yang Memberikan Rasa Nyaman dan Konsisten

jpnn.com, JAKARTA - Rutinitas yang konsisten dapat membantu memberikan rasa nyaman kepada anak, termasuk dalam kegiatan perawatan diri sehari-hari.

Psikolog Klinis Anak dan Keluarga Brawijaya Clinic Irma Afriyanti Bakhtiari M.Psi., mengatakan rutinitas tersebut tetap penting dijaga meskipun anak sedang beraktivitas di luar rumah atau bepergian.

“Dalam keseharian, anak membutuhkan rutinitas yang dapat memberikan rasa nyaman dan konsisten, termasuk dalam hal perawatan diri,” ujar Irma, Sabtu (26/9).

Menurut Irma, bagi orang tua, kemudahan dalam menjalankan rutinitas juga perlu menjadi perhatian. Produk yang praktis digunakan dan mudah dibawa, misalnya, dapat membantu orangtua mempertahankan rutinitas perawatan anak ketika tidak sedang berada di rumah.

Selain itu, pengalaman anak saat menjalani rutinitas tersebut juga penting diperhatikan.

Irma menilai, tekstur produk yang nyaman dan tidak meninggalkan rasa lengket dapat menjadi salah satu pertimbangan agar proses perawatan terasa lebih menyenangkan bagi anak maupun orang tua.

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Kebutuhan akan perawatan yang praktis menjadi semakin relevan ketika orang tua dan anak memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Membawa terlalu banyak perlengkapan dapat membuat rutinitas menjadi kurang sederhana, terutama ketika bepergian.

Founder Beeme Indonesia Sheyla Taradia Habib mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan menghadirkan Bee Gentle Baby Lotion dalam kemasan 85 gram atau ukuran travel size.