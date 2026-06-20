Psikolog Sebut Komunikasi Terbuka Jadi Kunci Hubungan Intim yang Sehat
jpnn.com - Psikolog dan Sex Educator Febrizky Yahya menilai, salah satu tantangan terbesar dalam hubungan pasangan dewasa bukan hanya perbedaan pendapat, tetapi ketidakberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan dan dibutuhkan.
Menurut Febrizky, banyak pasangan sebenarnya ingin membicarakan hal-hal penting dalam hubungan, termasuk keintiman, kebutuhan emosional, preferensi, hingga batasan.
Sayangnya, rasa canggung, takut disalahpahami, atau khawatir memicu respons negatif sering membuat percakapan tersebut tertunda.
“Sering kali tantangan terbesar dalam hubungan bukanlah perbedaan pendapat, melainkan ketidakberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan dan dibutuhkan. Alih-alih bertanya langsung, banyak pasangan memilih berasumsi. Akibatnya, muncul kesalahpahaman yang dapat mengganggu kualitas hubungan,” ujar Febrizky baru-baru ini.
Dia menambahkan, komunikasi terbuka dapat membantu pasangan lebih memahami satu sama lain, membangun rasa aman secara fisik dan emosional, serta menciptakan kedekatan yang lebih kuat.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Okamoto menghadirkan Spill the (Safe) Tea, sebuah intimate gathering yang mengajak pasangan dewasa membangun keberanian dan kenyamanan untuk memulai percakapan yang jujur, intim, dan aman.
Berkolaborasi dengan komunitas DearMoms dan IVG, kegiatan ini melibatkan 15 pasangan dewasa dalam suasana hangat dan personal.
Para peserta diajak mengeksplorasi pentingnya keterbukaan, kenyamanan, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi masing-masing dalam hubungan.
Psikolog dan Sex Educator Febrizky Yahya mengatakan, komunikasi terbuka jadi kunci hubungan intim yang sehat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mas Rushh Bagikan Tips Membangun Personal Branding di TikTok
- Pemilik Mobil Wajib Tahu, Ini Tip Perawatan Mesin Turbo Modern
- Begini Prinsip Fajar Sadboy Dalam Memilih Pasangan
- Jangan Abaikan, Ini Tanda Radiator Mobil Rusak yang Harus Segera Ditangani
- Apa Saja Dampak yang Dirasakan Korban Pelecehan Seksual? Begini Kata Psikolog
- Tips Perawatan Mobil Listrik dan Hybrid Seusai Dipakai Mudik