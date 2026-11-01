Psikolog Sebut Makan Camilan Bersama Bisa Bangun Hubungan Hangat dengan Anak

jpnn.com, JAKARTA - Survei yang dilakukan Lexus mengungkapkan sebanyak 9 dari 10 ibu masih merasa perlu menciptakan pengalaman istimewa agar anak merasa disayang.

Banyak orang tua yang menganggap quality time harus direncanakan dan membutuhkan waktu panjang, meskipun seluruh responden sepakat waktu 10 hingga 15 menit pun dapat bermakna ketika dijalani dengan perhatian penuh.

Psikolog Anak & Certified Play Therapist Anastasia Satriyo mengungkapkan hubungan hangat dibangun melalui interaksi kecil yang responsif dan terjadi secara berulang.

"Anak tidak membutuhkan setiap momen bersama orang tua menjadi besar atau sempurna," kata Anastasia di Blok M, Jakarta Selatan, baru- baru ini.

Anastasia menekankan hal yang lebih penting yakni pengalaman anak merasa dilihat, didengar, dan direspons secara konsisten.

Interaksi sederhana yang dilakukan berulang, seperti percakapan singkat di perjalanan atau interaksi saat menikmati camilan bersama, dapat membantu anak merasa cerita, emosi, dan keberadaannya dihargai oleh orang tua.

Menurutnya, bagi banyak keluarga, waktu makan atau menikmati camilan bersama dapat menjadi kesempatan untuk berbincang dalam suasana yang lebih santai sehingga percakapan muncul secara lebih natural.

"Hubungan yang aman dan hangat lebih banyak dibangun melalui interaksi kecil yang terjadi berulang dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.