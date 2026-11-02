PSIM Akhirnya Menang, Pelatih Bongkar Sesuatu yang Bikin Borneo FC Tumbang

jpnn.com - Caretaker PSIM Yogyakarta, Guntur Cahyo Utomo, akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah timnya berhasil mengakhiri tren negatif di BRI Super League 2026/2027.

Dia mengaku bangga melihat perjuangan anak asuhnya yang tidak menyerah hingga berhasil membalikkan keadaan saat menghadapi Borneo FC Samarinda.

PSIM mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11). Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi Laskar Mataram setelah melewati tujuh pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan.

Menurut Guntur, mentalitas pantang menyerah menjadi salah satu faktor penting yang membawa PSIM mengamankan tiga poin.

"Saya sangat salut, sangat bangga dengan respons dari para pemain. Mereka tidak mau menyerah, mereka terus bekerja, tetap berlari, tetap mencoba untuk mencari gol dan ya akhirnya, kami berhasil mengamankan tiga poin," ujar Guntur seusai pertandingan.

"Pertandingan yang saya sangat emosional, sangat emosional untuk kami karena ini adalah poin tiga pertama. Ini adalah start kami memulai ulang sebagai tim yang kompetitif di BRI Super League 2026/2027," tegasnya.

PSIM sempat berada dalam tekanan setelah Borneo FC lebih dahulu unggul melalui gol Asgal Habib pada menit ke-34. Namun, tuan rumah mampu membalikkan keadaan setelah turun minum.

Adrian Purzycki menyamakan kedudukan pada menit ke-57 sebelum Savio Sheva mencetak gol penentu kemenangan tujuh menit kemudian.